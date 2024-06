Al bosco della Ficuzza c'è SalvaGente 2024: al rifugio workshop, laboratori creativi ed esibizioni 

Giornata ricca di workshop, laboratori creativi, talk ispirazionali, esibizioni artistiche e molto altro il 29 giugno al rifugio Bush pub del bosco della Ficuzza, a Corleone. La Riserva naturale orientata ospiterà SalvaGente 2024, un evento con un forte focus sulla sostenibilità e la valorizzazione del territorio, organizzato dall'Associazione Naqah ETS. Si tratta di un'iniziativa gratuita e aperta a tutti, dedicata a promuovere la crescita personale e professionale dei giovani attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali.

Un evento per la comunità

Immagina una giornata immersa nella natura, ricca di attività coinvolgenti e incontri ispirazionali. SalvaGente è tutto questo e molto di più. Dalle 15 fino a mezzanotte, i partecipanti potranno vivere un’esperienza indimenticabile, scoprendo le realtà associative locali e le loro straordinarie iniziative. SalvaGente non è solo un evento, è una piattaforma di connessione, educazione e crescita. Naqah ETS ha progettato questa giornata per offrire ai giovani strumenti preziosi e ispirazioni per il loro futuro. Non mancheranno momenti di relax e ristoro. Un accogliente punto ristoro offrirà una varietà di alimenti e bevande fresche per soddisfare tutti i gusti, garantendo una pausa piacevole tra un’attività e l’altra.

Come partecipare

Per iscriversi ai workshop e agli incontri, basta compilare il modulo online.

Programma

Ore 15:00 - Apertura evento

- Benvenuto e Introduzione

- Saluti e presentazione dell'evento da parte dell'Associazione Naqah ETS.

Ore 15:30 - Inizio attività

Workshop e Talk

Ore 15:30 - 16:00: "Shape the Future" a cura di Naqah

- Focus group dedicato ai giovani dell'Alto Belice Corleonese. Analisi dei dati del sondaggio "VoiceAction" e discussione delle opportunità del Corpo europeo di solidarietà.

Ore 16:00 - 16:30: "Erasmus+ & ESC dalla Sicilia all’Europa" con CESIE

- Incontro con Silvana Oliveri per esplorare le opportunità di mobilità e formazione offerte dall'UE.

Ore 16:30 - 17:00: "Erasmus+ per giovani imprenditori" a cura di Europaburu

- Presentazione del programma Erasmus per giovani imprenditori e guida alla candidatura.

Ore 17:00 - 17:30: "Piacere, Erasmus+" con Europaburu

- Panoramica del programma Erasmus+ e delle opportunità di formazione per giovani e adulti.

- Ore 18:00 - 19:00: "Organizzare un evento ecosostenibile?" con Zer091 e Green Valley Pop Fest

- Consigli pratici su come organizzare un festival eco-sostenibile.

Laboratori Creativi

- Ore 15:00 - 18:00: "Frigoteca senza dimora" con SFD

- Laboratorio di Stencil e Spray Art per creare una biblioteca di comunità.

Porta un libro da donare e partecipa alla trasformazione di un vecchio

frigorifero in un’opera d’arte funzionale.

- Ore 18:00 - 22:00: "Upcycling con NoAuLab"

- Personalizzazione di capi scambiati con grafiche personalizzate.

Un'occasione per trasformare vestiti in pezzi unici e sostenibili.

Info Point

- Dalle 17:00: "Non è un veleno" by Maghweb

- Sportello di informazione su salute sessuale e riproduttiva. Distribuzione di materiale informativo e contraccettivi.

- Dalle 17:00: "Plastic Free"

- Informazioni su come ridurre l'inquinamento da plastica e contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema.

- Dalle 17:00: "Narrabosco"

- Opportunità lavorative in attività educative in natura. Progetto di turismo culturale con narrazioni animate e percorsi ludico-didattici.

Swap Party con il Contributo di Vestidea

- Ore 15:00 - 18:00: Raccolta Capi

- Porta i tuoi vestiti (minimo 5, massimo 10) per ricevere gettoni in anticipo.

- Ore 18:00 - 23:00: Apertura Swap Party

- Scambio di vestiti in buone condizioni. Usa i gettoni per scegliere nuovi articoli tra quelli portati dagli altri partecipanti. Grazie al contributo di Vestidea, saranno disponibili capi speciali per rendere ancora più interessante l'esperienza di scambio.

Intrattenimento e Esibizioni Artistiche

- Ore 20:30 - 21:00: Proiezione del Cortometraggio "Diari d'Amore"

- Un viaggio attraverso la Sicilia con musica e immagini di Enrico Morsillo e Domenico De Lisi.

- Dalle 18:00: Live Set Musicali

- Claudia Pulizzotto (Skanking Warriors)

- Esibizione di Roots and Dub, selezione musicale su vinile.

- Digiuno (Salvatore Di Giunta)

- Performance di musica estemporanea con elementi analogici ed elettronici.

- Nino Di Peri

- Set house con una selezione musicale raffinata ed energica, perfetta per far ballare e divertire tutti i presenti.

Conclusione

Ore 00:00 - Chiusura evento

- Saluti e ringraziamenti finali da parte dell'Associazione Naqah ETS.