Il primo salone Cubâti dell’ecocostruzione a Palermo

Dal 17 al 19 Ottobre 2023 presso la sede dell’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (Iemest), in via Michele Miraglia 20 a Palermo, si terrà il Salone Cubâti dell’Ecocostruzione organizzato nell’ambito del progetto Cubâti - Culture du bâti de qualité: Recherche, Innovation et Entreprise pour la Durabilité finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. Obiettivo del Salone è offrire ad aziende siciliane e tunisine, attive nel settore dell’edilizia, l'opportunità di presentare le soluzioni tecnologiche ecosostenibili da loro sviluppate e costituire un'occasione di incontro a livello transfrontaliero con il mondo della professione e della ricerca.

L'evento espositivo, patrocinato dall'Ordine degli Architetti PPC e dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo, durerà tre giorni: il primo giorno il salone ospiterà la conferenza di apertura e gli speech corner, il secondo ed il terzo giorno saranno organizzati seminari, speech, workshop e incontri B2B. Al Salone saranno dedicati due padiglioni dell’Istituto Iemest: un padiglione ospiterà gli eventi seminariali e gli incontri B2B mentre l'altro è destinato all’area espositiva in cui saranno presenti 21 aziende italiane e tunisine.

Il primo giorno di mattina, si svolgerà la conferenza di apertura del Salone, organizzata dai partner con la partecipazione di istituzioni e partner associati. Il primo giorno di pomeriggio sarà allestito uno “speech corner”, in cui le aziende avranno a disposizione 10 minuti per presentare i loro prodotti o servizi e i professionisti presenteranno i loro progetti pubblicamente.

Il secondo giorno, di mattina, sarà allestita una sala per “incontri B2B” fra aziende, professionisti e ricercatori, una preziosa opportunità di confronto in presenza per i soggetti interessati ad avviare collaborazioni transfrontaliere tra Italia e Tunisia.

Il 18 pomeriggio avrà luogo il Workshop “cooperazione transfrontaliera e internazionalizzazione per l’ecocostruzione: strumenti di rafforzamento delle reti e best practice” organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise European Network.

Giovedì 19 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà il workshop “bioedilizia mediterranea” organizzato in collaborazione con Guglielmino Cooperativa, Ecopa Studio, Un passaggio per Biotopia APS, durante il quale sarà realizzata in diretta una muratura con blocchi di paglia e calce che sarà rivestita con un intonaco in terra cruda realizzato sul posto. Nel pomeriggio dalle 15:00-18:00 si terrà il seminario “materiali e tecniche costruttive per le prestazioni energetiche e ambientali degli edifici” organizzato in collaborazione con il Consorzio Ecodomus. L'ingresso a tutti gli eventi e al Salone è gratuito e sono previsti CFP per i professionisti Architetti.



Dal 17 al 19 Ottobre un padiglione sarà interamente dedicato a 21 stand espositivi e sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 18.00 in cui esporranno anche i vincitori del Prix Cubâti. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, una sala sarà dedicata alla presentazione del progetto Cubâtie a un desk per la registrazione assistita delle aziende alla Piattaforma di business networking Cubâti.

Cubâti è un progetto di cooperazione per la ricerca e l’innovazione nel campo dell’edilizia sostenibile. Il progetto vanta un ricco consorzio composto da 7 partner di progetto e 7 partner associati: l’Università di Palermo - Dipartimento di Architettura (UNIPA-DARCH) in qualità di capofila del progetto, il Consorzio Ecodomus per l’edilizia sostenibile, il risparmio energetico e le tecnologie alimentate da fonti rinnovabili (ECD), il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani (CUTP), l’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienze e Tecnologia (IEMEST), l’École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme (ENAU), Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVCPP) e il Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET). I partner associati sono: il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Creatività contemporanea e rigenerazione urbana - Servizio Arte e Architettura Contemporanea, l'Assessorato Energia Regione Sicilia, l'Assessorato alle Attività Produttive Regione Sicilia l'Associazione Nazionale Costruttori Edili sede di Palermo (ANCE Sicilia), il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), l’Invest Consulting North Africa Tunis e l'Ordine degli Architetti della Tunisia (OAT). Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa; mail: segreteria@iemest.eu