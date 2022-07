Salon Palermo 2, la collettiva di pittura da RizzutoGallery

RizzutoGallery è lieta di presentare Salon Palermo 2, collettiva sulla nuova pittura, a cura di Antonio Grulli e Francesco De Grandi. La mostra sarà inaugurata sabato 9 luglio 2022 alle ore 18.00 e resterà visitabile fino al 20 agosto 2022, dal martedì al sabato, dalle 16 alle 20.

Dopo il successo della prima edizione la scorsa estate, i nove artisti invitati quest’anno sono: Chiara Calore (Abano Terme, 1994.Vive e lavora a Venezia e Abano Terme), Martina Cassatella (San Giovanni Rotondo, 1996. Vive e lavora a Milano), Roberto de Pinto (Molfetta, 1996. Vive e lavora a Milano), Barbara De Vivi (Venezia, 1992. Vive e lavora tra Venezia e Newcastle upon Tyne, UK), Aronne Pleuteri (Erba, 2001. Vive e lavora a Milano), Francesco Maria Romano (Palermo, 1983. Vive e lavora tra Palermo e Amburgo), Danilo Stojanovi? (Pola, Croazia, 1989. Vive e lavora a Venezia), Dorotea Tocco (Cagliari, 1997. Vive e lavora tra Cagliari e Milano), Vittorio Zeppillo (San Severino Marche, 1998. Vive e lavora a Milano).



“Eccoci di nuovo alla nostra migrazione annuale, ormai appuntamento fisso. Di nuovo la pittura italiana torna verso il sole, la vita, i colori, il calore. Abbiamo capito quanto ci serve, abbiamo capito quanto ci fa bene. Per abbracciare con ancora più forza l’erotismo della visione, della magia e del mistero. Nuovamente. Sempre a Palermo, nel cuore della città, teatro perfetto di scorribande diurne e soprattutto notturne nei suoi quartieri, tra musei, bar, piazze lastricate di pietre grigie e rosse, per respirare tutta la vita che può entrare nei nostri polmoni. Palermo che per noi è mille chiacchiere, infinite sudate, mille incontri; unica scuola di arte e vita. Palermo che in anni ostili alla pittura ha rappresentato un luogo di resistenza all'omologazione e libertà. In quel cuneo di terra che sembra un lembo di Europa tirato verso il Nord Africa e il Medio Oriente”. (Francesco De Grandi e Antonio Grulli)