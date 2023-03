Eclettico e anticonformista, Salmo ospite del Green Pop Festival ai Cantieri Culturali

Salmo annuncia oggi il suo concerto a Palermo, venerdì 28 luglio alle 21 ai Cantieri Culturali alla Zisa, ospite del Green Pop Festival. A partire da oggi sono disponibili online i biglietti per il concerto, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con GoMad Concerti. I biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno e Ciaotickets. Punti vendita autorizzati, invece, a partire da sabato 1 aprile – ore 11:00.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco Flop, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming. Inserendosi nella scena rap, Salmo è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

L’annuncio di Salmo arricchisce la sezione Urban del Green Pop Festival, organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che da luglio a settembre 2023 propone la programmazione di concerti al Velodromo “Paolo Borsellino”, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa. Reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Palermo, all’interesse di importanti artisti della musica contemporanea che scelgono Palermo e alla collaborazione con nuove realtà imprenditoriali nel settore, come Gomad concerti.