Salinas by night: visita serale, calice di vino e concerto di Chiara Minaldi e Lino Costa al museo

Sorseggiare un bicchiere di vino, ascoltando musica dal mondo, scoprendo le affascinanti storie del museo archeologico Salinas anche di notte. Questi gli ingredienti del Salinas by night, l’appuntamento del venerdì sera in programma fino al 26 luglio che prevede percorsi guidati, curati da CoopCulture (ore 20,45 e 21.45) che permetteranno di scoprire nei dettagli la collezione unica del museo e l’ex convento seicentesco che lo ospita.

Venerdì 5 luglio, alle 20.30, per Fuori orario, rassegna ideata da CoopCulture in collaborazione con Genìa, che prevede aperture straordinarie serali fino alle 23, è previsto From Italian to international songs”, i musicisti Chiara Minaldi e Lino Costa insieme per una serata unica. Amici nella vita e compagni di band per anni con i ChiaraMente qui propongono un concerto inedito con arrangiamenti di brani storici del mondo pop/rock ma anche della nostra terra, per dar spazio alla creatività e alle ispirazioni estemporanee.

Le visite didattiche serali condurranno alla scoperta della più importante e antica istituzione pubblica museale dell’Isola. Il percorso di visita, sarà incentrato sulla ricca storia del museo, che accoglie importantissime collezioni e opere provenienti dai più celebri siti archeologici, come quello di Selinunte, sulla multiculturalità del mar Mediterraneo che da sempre ci restituisce importanti testimonianze del passato, sul “primo grande esperimento virtuoso di scambio interculturale” che ha riportato un frammento del Partenone in Grecia, nonché sul restauro e il recupero della statua della Diana Cacciatrice, reperto risalente al II sec. d.c.