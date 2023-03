Saint Patrick's day allo Shamrock cafè con i Walk On e il loro omaggio agli U2

Venerdì 17 Marzo una serata da non perdere allo Shamrock Cafè di Viale Campania 44 a Palermo. Si festeggerà San Patrizio, patrono dell'Irlanda, terra molto simile alla nostra Sicilia per cultura, tradizioni e perchè no musica e arte nella sua massima espressione.

I Walk On, band che dal 2013 omaggia una delle più grandi band al mondo, gli U2, intratterrà il pubblico dello Shamrock con uno spettacolo che farà rivivere colori e sapori di un serata tipicamente irlandese. Prenotate il vostro tavolo e assicuratevi un posto in prima fila. Sarà una serata da non perdere.