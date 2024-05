Saint Mary Candy live ai Candelai, il concerto per la presentazione dell'album

I Saint Mary Candy sono una band italiana nata a Palermo alle soglie del 2020, sotto la guida di Marco Barcellona (voce e chitarra), Laura Caviglia (Tastiere e Chitarra), Camilla Acyole Belmonte (Percussioni), Davide Di Giovanni (Basso) e Andrea Chentrens (Batteria).

Sono le atmosfere Shoegaze degli anni ’90 e il Rock Psichedelico degli anni ’60 a plasmare il sound dei “Saints”, in grado di spaziare da momenti densi e sognanti a colori saturi ed acidi, riportando sul palco una intensa esperienza sonora, figlie dei suoi generi di riferimento. I Saint Mary Candy hanno all’attivo molti concerti, nonché aperture di livello a band note anche nel panorama internazionale, come New Candys e Be Forest.

Per Fat Sounds di Roberto Cammarata, I Saint Mary Candy hanno pubblicato i primi due singoli “Don’t Turn Off The Light” e “Get A Ride”, brani contenuti nel disco d’esordio. La band presenterà l’omonimo album giovedì 30 Maggio 2024 al locale “I Candelai” di Palermo (Via Dei Candelai, 65). In apertura il duo palermitano FuXXXis (Alt Rock)

Inizio concerto: Ore 21:30

Ingresso: Euro 5

Biglietti in prevendita su Dice