A Montemaggiore Belsito arriva la seconda Sagra dell'olio e della mandorla

Tutto pronto per la seconda edizione della Sagra dell'olio e dalla mandorla a Montemaggiore Belsito, organizzata dall'associazione Attività produttive di Montemaggiore Belsito con il patrocinio del Comune. La seconda edizione prenderà il via sabato 10 nomembre alle ore 17.30, con l'evento presso la Chiesa del Santo Crocifisso, con la benedizione di Padre Tato, l'offerta dell'olio e l'accensione lampada votiva. Ci saranno tanti stand espositivi e giovani imprenditori montemaggioresi che, dopo il successo dello scorso anno, presenteranno ai , nuove e gustose prelibatezze realizzate grazie alla trasformazione delle mandorle in prodotti finiti per esaltare il gusto di panettoni natalizi, eccellenza locale dei fratelli Saletta, che offriranno gratuitamente la degustazione delle loro sublimi creazioni dolciarie.

Senza dimenticare i tanti raffinati liquori e mandorle e fichidindia, lavorati con cura e ricercatezza dal giovane imprenditore Giuseppe Lucca, che offrirà presso lo stand dell'istituto alberghero Ipseoa di Alia, accurati cocktail a base di mandorla. Tanto merito va a questi giovanissimi imprenditori che hanno avviato con coraggio una bellissima realtà lavorativa della nostra comunità. Saranno presenti anche le aziende agricole Dispensa e Messina, con i loro selezionati legumi presso i loro stand. Nei giorni 11 e 12 Novembre i turisti avranno la possibilità di visitare i frantoi Spinuzza e Valle del Torto e vedere la trasformazione del prodotto pregiato olio che verrà degustato con il pane caldo.

Per le vie del paese sfileranno i tamburinai di Castonovo di Sicilia e la magica piazza Roma sarà allietata dalla musica a partire da sabato 10 novembre con il bravissimo dj Millonzi, il duo Doppio Malto e la domenica 12 novembre, che intratterrà piacevolmente i tantissimi visitatori con i balli di gruppo. Ci saranno anche divertimenti e intrattenimenti per i più piccoli, a cura degli amici di Gatto Matto. Arte e cultura aprono le porte del museo civico Giovanna Bellomo, sara possibile visitare la chiesa di Sant'Agata, chiesa del Santo Crocifisso, e la chiesa delle Grazie. Ci sarà lo show cooking con trucco e parrucco della scuola Euromadonie di Termini Imerese e l'istituto Mandralisca di Cefalù.

Per gli appassionati di auto d'epoca ci sarà il raduno d'auto storiche dell'associazione Misilmeri Racing. Un meritato omaggio ai colori e alle tradizioni siciliane, gli occhi dei turisti saranno piacevolmente catturati dai bellissimi carretti siciliani a cura dell'associazione San Giorgio di Bagheria. Sfilerà per le caratteristiche vie dell"incantevole borgo montemaggiorese il gruppo folkloristico "I burgisi di Marsala". Tante le curiosità artistico-gastronomiche e culturali che la seconda edizione della Sagra dell'olio e della mandorla saprà offrire ai partecipanti.