A Capaci c'è la sagra della vastedda: tutti gli appuntamenti e le degustazioni

Si avvicina a grandi passi il mese di novembre, che a Capaci si apre abitualmente con la tradizionale Sagra della Vastedda, che quest’anno proporrà grosse sorprese. Siamo impegnati nella organizzazione di una sagra all’altezza delle aspettative generali, saranno coinvolte sia Piazza C. Troia (per la consueta distribuzione delle tipiche focacce condite) che Piazza A. Cataldo, che ospiterà degli stand di cooperative agricole che venderanno i loro prodotti raccolti in terreni confiscati alla mafia, accompagnate con diverse degustazioni offerte al pubblico.

Durante lo svolgimento della sagra, si esibirà un numeroso e bravo gruppo folcloristico siciliano (composto da quasi 70 componenti, 20 dei quali composti da bambini in costume tipico), mentre la serata verrà degnamente conclusa con uno scoppiettante spettacolo dell’artista palermitano Salvo Piparo, attore e cantastorie, autore del riuscitissimo "Scordabolario", il vocabolario delle parole dialettali palermitane dimenticate. Gli avvenimenti che si svolgeranno nell’arco di tre giorni, da lunedì 30 ottobre a mercoledì 1 novembre.