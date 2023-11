Degustazioni di zuppe e dolci, musica e giochi per bambini: la Sagra dei sapori d'autunno a Isnello

Degustazioni, spettacoli e giochi per bambini. Si terrà l'11 e il 12 novembre a Isnello la Sagra dei sapori d'autunno. La manifestazione, giunta alla sua IX edizione, ha come obiettivo l'esaltazione delle tradizioni enogastronomiche locali ma anche la valorizzazione del quadro culturale, scientifico e paesaggistico.

Due giornate, dunque, all'insegna della conoscenza del territorio tra spettacoli musicali, eventi per bambini, mostre, visite guidate presso le principali attrattive turistiche che offre il borgo. Si parte sabato 11 novembre alle 16 con l'apertura degli stand. A seguire, intrattenimento musicale dei "Viginti Millys" e momenti ludici per i più piccoli a cura della Consulta giovanile di Isnello. La giornata prosegue fino a sera con lo spettacolo e le note dei "4 Quantico" in piazza Impastato e di Donato Aurilio in piazza Gino Strada.

Domenica 12 novembre la giornata inizia alle 10,30 con l'apertura degli stand. Segue la musica del duo folk "Ntrizzi e Cunti". Dalle 14 animazione per bambini in piazza Impastato con il gruppo Gatto Matto. Alle 15,30 spettacolo musicale itinerante con il gruppo folk "I terrazzani". Previste anche visite guidate al parco astronomico e nelle chiese. Non mancheranno negli stand degustazioni di prodotti del territorio, dalle zuppe di verdure al vitello, passando per le grigliate di carne e i dolci tipici.