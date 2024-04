Sagra dei prodotti tipici a Baucina, appuntamento tra sapori locali e tradizione

Si terrà a Baucina mercoledì 24 aprile alle ore 20.30 la sagra dei prodotti tipici locali in occasione dei festeggiamenti in onore di San Marco. La comunità si prepara al tradizionale evento di degustazione dei prodotti tipici che si svolge annualmente con la viva partecipazione di tutti gli abitanti e delle zone del circondario. Un appuntamento atteso ed imperdibile in cui si potranno degustare prodotti come: salsiccia, ricotta, sfince, antipasti locali, e per finire, l’immancabile “pasta ca frittedda” una ricetta irrinunciabile ad ogni inizio di primavera, in occasione della prima raccolta delle fave.

“La sagra dei prodotti tipici - dichiara il Presidente del Comitato di San Marco Giuseppe Basile - rappresenta la valorizzazione del patrimonio gastronomico locale che coinvolge in maniera attiva le attività commerciali baucinesi. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare le bellezze e la cultura del nostro territorio all’insegna della tradizione e del culto del nostro Santo Patrono".

All’interno della manifestazione saranno presenti diversi stands dedicati ad ogni prodotto tipico. Il buon cibo sarà accompagnato dalla possibilità di godere dello spettacolo offerto dai “quaranta che…ballano novanta” che allieteranno la serata con la propria musica. Sarà un’esperienza unica per immergersi in un’atmosfera festosa e riscoprire i sapori dell’entroterra siciliano che, ancora oggi, vengono trasmessi di generazione in generazione.