Olio, caciocavallo, ricotta calda e acciughe: al via la sagra della "muffoletta"

A Villagrazia di Carini torna la sagra della muffoletta carinese. Domenica 5 novembre in piazza delle Vittorie, dalle 9 alle 18, sarà possibile degustare gratuitamente la specialità siciliana che i volontari condiranno con l'olio, il caciocavallo, la ricotta calda - prodotta a vista - e le acciughe omaggiati da aziende locali.

Ma non solo: ci sarà anche tanta animazione per bambini e sarà possibile ascoltare la musica folkloristica dell’associazione culturale “Il Carro di Tespi Aps” che canterà anche “I pupi di Zuccaru". E per concludere in bellezza in programma anche due raduni motoristici delle Auto Alfa Romeo e delle moto Ducati di Palermo.

A organizzare l'evento enogastronomico, per il sesto anno, è l'associazione Crescere Insieme Odv che ha coinvolto, oltre all’azione territoriale del Ce.S.Vo.p. altre associazioni di Capaci, Carini, Cinisi e Torretta. L'obiettivo è portare avanti le tradizioni, accendere i riflettori sulle eccellenze produttive e sui panificatori locali.

Nel dettaglio a donare gli ingredienti necessari per condire le muffolette saranno il caseificio Giaconia che omaggerà la ricotta e il caciocavallo grattugiato detto “pruvulazzo”, la Flott che offrirà le acciughe, gli oleifici Giambanco, Evola, Failla e La Fata che forniranno l’olio e i panificatori Dolce forno, Ingargiola, Amato, Lo Piccolo, La Spiga, Piazza, Capricci dolci e delizie e Scalavino SS.113.

Anche il vino sarà gentilmente offerto dalle vinerie Monteleone e Cantine Europa. Per la realizzazione della sagra si ringraziano anche il Bar delle Vittorie, che preparerà i cannoli con la ricotta fresca e gli sponsor Franks pizza e Centro studi Formamentis.