Le vie del gusto, la sagra delle feste di Natale a Campofelice di Roccella

I profumi della gastronomia e dello street food invaderanno Campofelice di Roccella nel weekend che precede il Natale. Sabato 16 e domenica 17 andrà in scena la prima “Sagra Le Vie del Gusto” nel comune Porta della Madonie. Un evento organizzato dalla Pro Loco, con i patrocini del Comune di Campofelice di Roccella, della Città Metropolitana di Palermo e della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I visitatori troveranno diversi Stand che proporranno la loco gastronomia e dello Street Food, dall’intramontabile Pane Cunzato in tutte le sue varianti, allo Sfincione, tradizionale Salsiccia, Porchetta, Tagliate di carne il coppo di Pesce fritto e tanto altro. La piazza in festa con i gonfiabili e la casetta di Babbo Natale per tre ore di festa dedicata tutta hai bambini. Un grande appuntamento per i più piccoli che potranno godere di giochi, animazione, zucchero filato e pop corn. Durante l’iniziativa prevista la partecipazione dell’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’infanzia, che proporranno prodotti per la quale il ricavato aiuterà a realizzare le attività a favore dei bambini affetti da leucemia o tumori curati presso il reparto pediatrico dell’ospedale Civico di Palermo.

L’inaugurazione sabato 16 alle 15 con tre ore di gonfiabili, spettacolo e animazione. Ore 16.30 apertura stand gastronomici e durante le giornate della sagra spazio alla musica e all’intrattenimento, alla presenza di dj, giocolieri e animatori. Alle ore 21 di sabato toccherà a Radio Time Christmas Party animare la festa. Domenica 22, apertura stand gastronomici la mattina alle ore 11.30 per una giornata dedicata al gusto, musica e spettacolo.