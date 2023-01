Sapori tipici e rievocazioni storiche: a Montelepre torna la sagra della sfincia

Indirizzo non disponibile

Torna l’appuntamento dell'Epifania con la 22° Sagra della Sfincia, evento dedicato al dolce tipico monteleprino. A partire dalle ore 16 si potranno iniziare a degustare le prelibate sfince negli stand presso piazza Portella della Ginestra, a Montelepre.

Il dolce tipico a forma di “e” viene preparato con ingredienti semplici: acqua e farina, zucchero, miele e cannella. Annualmente centinaia le persone si ritrovano per il tradizionale appuntamento.

Divertimento assicurato per grandi e piccini. Dal villaggio degli elfi, a cura dell'associazione Armiggiusi presso il parco urbano, passando per la rievocazione storica a cura dell'associazione Ventimiglia Montelepre presso la Torre Ventimiglia. Non mancheranno poi un angolo della befana a cura dell'associazione Arca e musica itinerante

Infine tombola della befana con tanti premi in palio, e per concludere la serata direttamente da Sicilia Cabaret Simone Riccobono. Presenta Vittoria Abbenante.