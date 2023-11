Mostre, degustazioni di olio e gruppi folkloristici: a Finale di Pollina torna la Sagra dell'ulivo

Torna a Finale di Pollina la Sagra dell'ulivo, giunta quest'anno alla sua 47esima edizione. A organizzarla l’associazione L’Approdo di Finale con il patrocinio del Comune di Pollina. Sfilata di gruppi folcloristici e degustazione di prodotti della gastronomia locale (pasta, pane e salsiccia, dolci). La manifestazione, che si svolge annualmente la seconda domenica di novembre, vedrà un susseguirsi di momenti culturali, folklorici e gastronomici che allieteranno quanti vorranno partecipare alla tradizionale festa popolare.

La prima sagra dell'ulivo nacque il 25 novembre 1973. "Ci prepariamo a vivere - scrivono sui social del Comune - una nuova festa il prossimo 11 e 12 novembre con la Sagra dell'Ulivo di Finale, promossa dal Comune di Pollina con il patrocinio della Regione - assessorato all'Agricoltura. L’evento, che fonde sapientemente tradizione e innovazione, prevede momenti culturali, degustazioni da record e intrattenimento fino a tarda sera. Il programma è il frutto della collaborazione tra l'amministrazione comunale, le associazioni locali, i commercianti e gli imprenditori del territorio".

Si ripete la sfilata equestre che mette in risalto la capacità dei cavalieri di spettacolarizzare l'evento in modo controllato ed efficace. La sfilata pomeridiana si arricchisce, inoltre, di gruppi folkloristici provenienti da diverse realtà. Come è noto, ormai da qualche anno, la manifestazione vede la partecipazione di un gran numero di persone provenienti dall'entroterra madonita, dalla provincia di Palermo e da altre svariate località, per assistere e vivere alcuni momenti di grande vitalità coinvolgente. Stand con esposizione di prodotti della gastronomia locale: pasta, pane, salsiccia, "alivi" scacciati, vino e altro, saranno le leccornie per la goduria del palato dei partecipanti. Ognuno dei presenti viene messo in condizione di assaggiare i prodotti preparati a base di olio e olive. Viene, inoltre, data la possibilità di acquistare specialità gastronomiche in vendita nei vari stand.