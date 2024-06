Sagra delle ciliegie a Chiusa Sclafani: degustazioni e spettacoli itineranti per le vie del borgo

Le sue ciliegie sono tra le più buone d'Italia e ogni anno, per assaggiarle arrivano visitatori da tutta l’Isola, attratti anche dagli altri prodotti tipici e dalle bellezze di un borgo ricco di storia e di tradizioni. Appuntamento a Chiusa Sclafani con la 55esima edizione della sagra delle ciliegie domenica 16 giugno. Una sagra rinomata che è la punta di diamante delle iniziative per la promozione agro-turistica del territorio.

In programma, numerosi spettacoli, compresa l’esibizione della Banda Rossini, stand espositivi con le tipiche ciliegie e le altre specialità, prodotti di artigianato e di hobbistica. Il cuore delle iniziative, fin dal mattino, sarà piazza Castello. Per l’occasione, sarà anche possibile visitare il ciliegeto nell’Orto della Sirba, ammirare auto e moto storiche del raduno “Il Volante Storico di Ribera” e le auto d’epoca del raduno “Non solo Fiat 500 Club Sicilia”.

Inoltre, tutti i monumenti resteranno aperti, mentre con spettacoli itineranti per le strade del borgo, si esibiranno gli artisti del gruppo folkloristico Agorazein Folk Music Band e della Sud Street Band. In serata, gran finale con la musica, sempre dal vivo, in piazza Castello.

Della ciliegia di Chiusa Sclafani ha scritto anche Giuseppe Pitrè: descrivendo la festa del Santissimo Crocifisso racconta che “nello stesso paese si coltivano delle ciliegie davvero saporite, che vengono mangiate nello stesso periodo della festa”. Da anni viene coltivata con successo commerciale la cultivar locale denominata Cappuccia, dalle pregevoli caratteristiche pomologiche e organolettiche.