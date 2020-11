Dal mercato del contadino alla semina della gentilezza: sabato a Villa Filippina

Sabato al Parco di Villa Filippina: semi di gentilezza, lezioni d’inglese e il Mercato dei Contadini con i prodotti bio. Un gesto gentile per la natura e per il verde del Parco. Sabato 14 novembre il Parco di Villa Filippina di Palermo (piazza San Francesco di Paola, 18) si unisce idealmente alla “Settimana Internazionale della Gentilezza” - rassegna online per celebrare il World Kindness Day promossa da Daniel Lumera e da My Life Design Academy nell’ambito del movimento Italia Gentile, fino al 15 novembre su www.italiagentile.com - proponendo atti gentili e di cura da parte dei bambini nei confronti della Natura.

Una giornata in cui i piccoli potranno piantare fiori, piante e siepi negli spazi dello storico polmone verde di Palermo, con inizio previsto alle ore 12. L’iniziativa intende così promuovere e divulgare il valore della Gentilezza, attuando concretamente l’impegno preso dal Parco di Villa Filippina in occasione della nomina a “primo Parco Gentile d’Italia”, ricevuta lo scorso 15 ottobre alla presenza dello stesso Lumera, in occasione dell’adesione del Parco al movimento Italia Gentile. Partecipazione per un massimo di 10 bambini, gratuita e con prenotazione. Aderiscono all’iniziativa Garden Club Palermo e Settimana delle Culture.

Sempre nella stessa giornata di sabato 14 si potrà accedere al Mercato dei Contadini “Contadini in Villa”, dalle ore 9 alle 14 per l’acquisto di numerosi prodotti biologici provenienti da ogni parte della Sicilia. Nella stessa mattinata - dalle 11.00 a mezzogiorno - il pubblico dei più piccoli potrà partecipare ad un laboratorio d’inglese condotto da Rita Tarantino (Indipendent Usborne Organiser) rivolto ad una fascia di età 2-5 anni. Partecipazione con un contributo di 5 euro, da pagare in loco e con prenotazione obbligatoria. In accordo all’ultimo Dpcm saranno rispettate tutte le misure anti contagio vigenti. Ingresso gratuito al Parco e fino ad esaurimento del limite consentito.