Monreale ospita la seconda edizione del "Sabato di ruolo"

Monreale sarà teatro della seconda edizione del "Sabato di Ruolo", un evento organizzato dal Gruppo Noi Giovani di Monreale e dal gruppo RollVerse. L'evento, che si terrà nell'Antivilla in piazza Guglielmo II, il 27 luglio, dalle 15 alle 19, promette un pomeriggio all'insegna del gioco di ruolo, offrendo ai partecipanti l'opportunità di apprendere le basi del gioco e di vivere una sessione introduttiva.



Il progetto, garantito e coordinato da Gebbia Giuseppe, continua a crescere grazie alla disponibilità e professionalità del Comune di Monreale, rappresentato dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall'assessore allo spettacolo Salvo Giangreco. Un ringraziamento speciale va anche a RollVerse per il loro indispensabile supporto.



Durante l'evento, i partecipanti saranno guidati dallo staff attraverso una sessione di gioco di ruolo, dove interpreteranno personaggi e interagiranno con la storia tramite l'uso di dadi e altre meccaniche. Ogni sessione introduttiva durerà circa due ore.



Noi Giovani di Monreale e RollVerse non solo promuovono il gioco e l'intrattenimento, ma abbracciano anche una filosofia educativa e formativa, che vede nel gioco di ruolo uno strumento per lo sviluppo dell'immaginazione, del dialogo e della gestione delle conseguenze delle proprie azioni.



L'evento è gratuito e aperto a tutti.