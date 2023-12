Il sabato del falconiere: passeggiata alle Serre della Pizzuta in compagnia di un falco

"Il sabato del falconiere": sei incuriosito dalla falconeria e dal legame simbiotico che c’è tra il falconiere e il rapace? Vieni con noi a trascorrere sabato in compagnia di Harry, lo spaccone, un esemplari di Poiana di Harris, che ci seguiranno durante una passeggiata. Falcon Walks organizza una passeggiata esperenziale, “il sabato del falconiere”.

Punto di incontro: Via Ernesto Basile 55, CAP 90128 Palermo alle ore 09:00 Sabato 30 Dicembre 2023. Procederemo in auto in direzione Piana degli Albanesi. Rientro previsto per le 17:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, colazione/pranzo a sacco e dell'acqua.

€ 10,00 per gli adulti.

€ 8,00 per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Gratuito per bambini sotto i 10 anni

Il “parteciperò sull’evento” non basta a confermare la prenotazione. Essa deve avvenire, tramite Whatsapp e/o sms oppure con un messaggio sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le 13:00 del giorno precedente l’escursione. Nella suddetta prenotazione devono essere specificate le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.