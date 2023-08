"Comic 90100", lo spettacolo all'isola pedonale del Teatro Agricantus: ospite d'eccezione Gino Carista

“Comic 90100 ” è il laboratorio della risata prodotto e distribuito da Tramp Management dei fratelli Nino e Roberto Bonanno che andrà in scena sabato 12 agosto alle ore 21.30 presso l’isola pedonale del teatro Agricantus di via XX Settembre a Palermo. “Comic 90100 ” è uno spettacolo pieno di energia, giocato sul ritmo veloce e sull’alternanza sul palco di diversi monologhisti comici. Protagonista d’eccezione sarà Gino Carista che racconterà durante la serata aneddoti del suo percorso artistico e professionale, senza tralasciare la sua vita privata. A stuzzicare Gino ci saranno Chris Clun e Simone Riccobono che si alterneranno a Roberto Pizzo, Francesco Gottuso, Emanuele Scelta e Francesco Bolignari. Per questa serata verranno trattati diversi argomenti che potrebbero essere non adatti ad un pubblico minore di 12 anni.

Saranno sessanta minuti di intrattenimento, spesso vissuto sul filo dell’improvvisazione, che ha il pregio di unire, in un unico contesto, tanti personaggi che trascinano il pubblico in modo intelligente e mai banale con monologhi sempre nuovi.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo laboratorio “Comic 90100”, luogo di scouting per i fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management. Obiettivo è lo sviluppo e la promozione delle arti comiche e teatrali siciliane di fruibilità nazionale. All’interno del laboratorio gli artisti scrivono le loro narrazioni comiche e le provano direttamente con il pubblico all’interno di serate create ad hoc e sono supportati da comici nazionali che hanno già fatto di questo mestiere una professione.

I monologhi degli artisti di “Comic 90100 ” trattano diverse tematiche e sono rivolti ad un pubblico generalista di diverse fasce di età . I repertori sono inediti e si prestano ad uno show fresco e pronto a regalare una piacevole serata all’insegna del sorriso.