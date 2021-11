Sabato al museo, dal Rinascimento al Barocco per una visita guidata all'Abatellis

Rassegna culturale "Sabato al museo" con visite guidate di alta qualità e a tema, condotte da Angela Gaetani, nei più importanti musei di Palermo.

Sabato mattina, 27 novembre primo appuntamento della rassegna culturale. Questa settimana il Museo di Palazzo Abatellis per un viaggio esperenziale e di conoscenza su ciò che è accaduto a Palermo dal Rinascimento al Barocco. Costo 10 euro, include visita e radio ricevente per assicurare relax di ascolto e distanza sociale. Non include il biglietto di ingresso al museo.