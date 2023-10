A Palermo e Bagheria torna il Rural day, l'evento tra turismo gastronomico e beni culturali

Si svolgerà tra Bagheria, la sua frazione marinara Aspra e Palermo la settima edizione di Rural Day, manifestazione che quest'anno sarà incentrata sul turismo gastronomico sostenibile e sui beni culturali per lo sviluppo di una filiera turistica e il rilancio delle economie locali.

Il primo appuntamento dell'edizione 2023 è previsto venerdì 20 ottobre alle ore 16:30 presso il Monastero di Santa Caterina D’Alessandria al Cassaro, dove si terrà il seminario dal titolo "Turismo gastronomico e Beni Culturali per lo sviluppo di una filiera turistica e rilancio dell'economia locale" con relatori Mario Liberto, scrittore enogastronomo; Michele Balistreri, direttore All Food Sicily e Maria Oliveri autrice del volume "Le Impudiche paste delle vergini" che presenterà durante il seminario. Per l'occasione sarà possibile visitare la mostra del Museo e degustare i prodotti lavorati da forno tra cui, appunto, le paste delle vergini (Minne di Vergini) preparati delle cucine del Monastero.

Il monastero è adiacente alla Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria ed era la sede prescelta dalle famiglie aristocratiche per avviare alla vita monacale le figlie e nella scelta concorreva anche l'aspetto regale della struttura. Tra il 1566 e il 1596 l’intero complesso di Santa Caterina divenne uno dei più importanti monasteri di clausura della città. Al suo interno si trovano il chiostro con la bellissima fontana, gli agrumeti e le terrazze da cui poter ammirare la città in tutta la sua magnificenza. Il luogo è apprezzatissimo e visitato da turisti provenienti da tutto il mondo, attratti dalla dolceria "I Segreti del Chiostro", che si trova all'interno dell'edificio, dove vengono riprodotti i dolci della tradizione dei monasteri di Palermo secondo le antiche ricette delle suore. Tra i dolci proposti, che vengono preparati artigianalmente, i cannoli, le cassate, la frutta martorana, i biscotti ricci, le pantofole, la monacale, la margherita, la Maria Stuarda, i biscotti papali e le Minni di Vergini.

La seconda tappa del Rural Day 2023 si svolgerà nella mattinata di venerdì 27 ottobre ad Aspra, frazione marinara di Bagheria, presso il Museo dell'acciuga e delle arti marinare, dove si terrà il talk show dal titolo “Artigianato artistico-creativo, sviluppo del turismo e della legalità. Prevista, inoltre, una dimostrazione di intaglio del maestro Francesco Maglio e di pittura del carretto siciliano da parte del maestro Tommaso Provenzano. Nel pomeriggio a Bagheria, presso Palazzo Butera alle ore 17, si terrà il “Forum Regionale sul Turismo gastronomico e Beni Culturali: Gli Ecomusei siciliani per il rilancio del turismo rurale attraverso nuove azioni e interventi per lo sviluppo dell'economia del territorio”.

La giornata conclusiva del Rural Day si terrà sabato 28 ottobre a Bagheria, presso Palazzo Butera, in mattinata con il “Forum Regionale sul Turismo Gastronomico, Sostenibile e Beni Culturali: Dal turismo rurale a quello gastronomico. La valorizzazione del territorio attraverso nuovi interventi programmati dai Gal”. A seguire la Prima Conferenza Regionale dei Gal, per lo sviluppo dell'economia del territorio rurale.

Nei due giorni a Palazzo Butera verranno organizzati masterclass e attività di show cooking, degustazioni di prodotti lavorati da forno e l'allestimento di una vetrina della produzione artigianale agroalimentare del territorio. La manifestazione è organizzata dall'associazione Facitur e finanziata con l’Avviso Pubblico della Regione Siciliana Dipartimento delle Attività Produttive “Sicilia che Piace”.