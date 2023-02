Al Rouge et Noir la proiezione de "Il teorema della felicità", il film di Luca Fortino

Sono due le proiezioni esclusive riservate ai cittadini palermitani de “Il Teorema della Felicità”, scritto e diretto dal regista Luca Fortino, in programma al Rouge et Noir di Palermo giovedì 23 e sabato 25 febbraio (spettacolo unico giovedì alle ore 17.30 e sabato alle ore 18.30) prima della distribuzione ordinaria. Un’occasione unica anche per conoscere parte del cast e possibilmente anche il regista.

Una sceneggiatura che tocca nel profondo attraverso la storia di un bambino che, durante il primo lockdown, impaurito dal rischio della perdita del nonno a cui è morbosamente legato, inventa a modo suo una strategia per salvare tutti i nonni del quartiere.

"Un film corale nel quale tutti sono stati eccezionali - afferma il regista Luca Fortino -. Un cast di attori quasi del tutto siciliani che hanno interpretato in modo encomiabile i personaggi di questa favola contemporanea. Le difficoltà incontrate sono state tante perché il film è stato girato subito dopo il lockdown in una Palermo quasi del tutto deserta. Ci accompagnava, però, un’atmosfera gioiosa nutrita dalla voglia di trasmettere sentimenti estremamente positivi. Se il film è riuscito ad emozionare addetti ai lavori nelle rispettive premiere cinematografiche così come i cuori più puri, ovvero quelli dei ragazzi, a un livello che non avremmo mai immaginato, significa che abbiamo fatto un buon lavoro".

Un film che vanta una coproduzione Canada Italia fra la maggioritaria Odflix e la Dorado Pictures, sta conquistando un pubblico adulto, ma anche quello dei ragazzi che, grazie alle scuole che hanno sposato il progetto, hanno avuto il privilegio di assistere alla protezione del film e di incontrare parte del cast del quale fanno parte: Orio Scaduto, Antonio Tancredi Cadili, Anna Attademo, Francesco Russo, con la partecipazione di Andrea Tidona. Presenze che arrivano anche da oltre lo Stretto come l’attrice coprotagonista e produttore maggioritario, Marie Ange Barbancourt, l’attore francese Dimi De Delphes e l’attore romano Roberto Attias.

Fra i numerosi attori di talento palermitani presenti nella pellicola (oltre ai già citati attori principali), ci sono Roberto Bonura, Marco Feo, Giuseppe Battiloro, Salvo Nereo Salerno e Rosario Cataldo. Il biglietto per gli spettacoli del 23 e del 25 febbraio, è prenotabile direttamente online sulla pagina web dell’esercente cinematografico, o acquistabile direttamente al cinema “Rouge et Noir”.