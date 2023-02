Musica e cinema al Teatro Massimo con, per il Rossini Fest le colonne sonore dei film di Luzzati e Gianini

Musica e cinema al Teatro Massimo per Rossini Fest, l’omaggio a Gioachino Rossini, con le formazioni giovanili dirette dal Maestro Michele De Luca e l’esecuzione dal vivo delle colonne sonore dei capolavori d’animazione di Luzzati e Gianini ispirati alle sue opere.

Piccoli capolavori d’animazione e giovani talenti della musica insieme per celebrare la grandezza di Gioachino Rossini nel 230° anniversario della nascita. Il Teatro Massimo di Palermo propone sabato 25 febbraio alle 20:30 la proiezione in Sala Grande dei capolavori d’animazione nati dalla collaborazione tra Emanuele Luzzati e Giulio Gianini e ispirati alle opere di Gioachino Rossini: La gazza ladra del 1964, L’italiana in Algeri del 1968, Pulcinella del 1973. Ad eseguire le colonne sonore dal vivo sarà la Massimo Youth Orchestra del Teatro Massimo, composta da circa 60 ragazzi tra i 16 e i 23 anni, diretti dal Maestro Michele De Luca.

La Gazza Ladra venne presentato nel 1964 con un enorme successo, ottenendo ben 16 premi internazionali, tra i quali il Premio Speciale al Festival di Annecy, la nomination all’Oscar 1965 e il Nastro d’Argento 1965. Da uno dei lavori di Luzzati in campo operistico nacque nel 1968 il film rossiniano: L’italiana in Algeri. La trama del film segue più o meno quella dell’opera, con il naufragio di Isabella sulle coste dell’Algeria e le sue avventure nell’harem del Bey. Per Pulcinella l’ouverture che sarà eseguita è quella de Il turco in Italia: anche questo film ottenne una nomination all’Oscar, il Primo Premio al Festival di Mosca e il Nastro d’Argento 1973, nonché l’ammirazione spassionata di tutto il mondo dell’animazione mondiale: Federico Fellini scrisse a Gianini e Luzzati che avevano rappresentato “il dramma grottesco e straziante di un uomo che vuole con tutte le sue forze essere libero”. Biglietti a partire da 10 euro.