Rossella Leone al teatro Jolly con "Vita da attrice"

"Vita da Attrice" Un provino tutto da ridere e Piangere! Cosa accade a un attrice quando finalmente dopo tante attese e speranze si trova ad affrontare un provino, ma non uno qualsiasi, per intenderci, proprio quello della sua vita e per giunta col suo regista preferito? Rossella Leone, con il suo irresistibile mix di talento e disastri quotidiani, ci porta in un viaggio comico attraverso le gioie e i dolori di essere un'attrice alle prese con il ritmo incessante del caos della sua giornata tipo, con i mille salti mortali tra lavoro, organizzazione della casa e gestione della famiglia.

Da pugliese trapiantata in Sicilia, Rossella tiene in scena un vero e proprio "One woman show", regalandoci momenti di puro divertimento e riflessione su cosa significhi cercare di realizzarsi nel mondo del lavoro, tra un provino da protagonista e i disastri casalinghi. Rossella ha scritto questo spettacolo molto autobiografico insieme a Giulia Galati ,la regia è firmata dalla stessa Galati.

Il pubblico viene coinvolto in un mix di emozioni, dalle risate scatenate dalle gag comiche fino alle lacrime suscitate dai momenti più toccanti. E non mancano certo le sorprese!

"Vita da Attrice" ci mostra anche la fragilità e la forza delle donne, le loro scelte e i loro dubbi, con un finale che emoziona e mette in luce la costante lotta tra decisioni che tutti affrontiamo ogni giorno. Insomma, se vuoi ridere, commuoverti e riflettere sulla vita di un'attrice (e forse anche sulla tua) non perderti "Vita da attrice"! E' uno spettacolo per tutta la famiglia, sono tutti coinvolti, nessuno escluso.

Dopo aver girato l'estate scorsa i teatri siciliani e "l'Agricantus" di Palermo., torna al Teatro Jolly venerdì 8 marzo alle ore 21. Rossella Leone già nota nel cinema per aver girato "Anche se è amore non si vede" di Ficarra e Picone, "Spaccaossa " di Vincenzo Pirrotta, in "Vengo Anch'io " di Nuzzo e Di Biase, "Tuttoapposto" di Roberto Lipari, " Gli Agnelli Possono Pascolare in Pace" con Maria Grazia Cucinotta e la serie tv ancora di Ficarra e Picone "Incastrati".