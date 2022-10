Giù il sipario per Rooftop sound: sulle terrazze del Seven la musica in vinile di Francesco Ferragina

Vinili sotto le stelle godendo dello skyline più bello di Palermo. È questo lo spirito di Rooftop sound, la nuova rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

L'ultimo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 28 ottobre. A salire in consolle sarà Francesco Ferragina, uno dei dj più rappresentativi della movida degli anni Duemila. Palermitano classe 1985, Ferragina ama la musica sin da quando è piccolo tanto da essere un grande collezionista di vinili. Si avvicina da giovanissimo al mondo del djing, approfondendo il suo percorso musicale andando a ritroso nel tempo: dalla musica commerciale anni '90 all'indie rock - alternative rock, fino ad appassionarsi al genere house nato nelle discoteche di Chicago nella prima metà degli anni '80. La sua cultura musicale e la sua esperienza da collezionista gli hanno dato la possibilità di dividere la consolle con grandissimi dj e producer di fama internazionale. Un'opportunità che gli ha permesso di perfezionare la sua visione della club culture.

Per partecipare agli eventi di Rooftop sound è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.