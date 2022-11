"Rooftop sound", l'aperitivo musicale al Seven: in consolle il dj-set di Naua

Musica sotto le stelle per godere dello skyline più bello di Palermo. Ultimo appuntamento per Rooftop sound, la rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

Venerdì 25 novembre, a partire dalle 19.30, in consolle salirà Naua Bargione. In arte Naua, è nata nella città di Palermo. Il suo orecchio musicale ha avuto modo di affinarsi fin da piccola grazie alla passione per la musica che si respirava in casa. La ricerca continua di nuovi brani e di nuovi generi diventa la sua passione che coltiva in principio per puro diletto personale e senza scopi professionali. Esordisce poi come dj house e si distingue subito per il suo gusto elegante e coinvolgente allo stesso tempo. Presto arricchisce il suo repertorio con i sottogeneri deep house e tech house e con i generi commerciali dance, pop ed elettronica. Ha collaborato con marchi come Liu Jo, Fay e con la rivista Vanity Fair.

Per partecipare agli eventi di Rooftop sound è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.