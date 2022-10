Al Seven tornano i vinili di Vincenzo Bonura: dall'aperitivo il dj set per Rooftop sound

Vinili sotto le stelle godendo dello skyline più bello di Palermo. È questo lo spirito di Rooftop sound, la nuova rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

Venerdì 21 ottobre grande ritorno al Seven. In consolle a salire è Vincenzo Bonura, colonna portante e artista di riferimento della scena dance palermitana. Con le sue note revival è capace di portare tutti indietro nel tempo. Da sempre innovatore della tecnica di mixaggio, Bonura fa divertire tutti con la sua abilità al mixer. Da oltre un decennio, infatti, condivide la consolle con artisti di fama mondiale come Paul Kalkbrenner, Bob Sinclar, Martin Solveig, Little Louie Vega, Nicky Romero oltre che con grandi artisti italiani: tra questi Fargetta, Prezioso, Nari & Milani, Cristian Marchi, Benni Benassi e gli Eiffel 65.

Per partecipare agli eventi di Rooftop sound è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.