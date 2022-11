"Rooftop sound", musica e aperitivo al Seven: ecco il dj-set di Michele Collura

È ancora tempo di musica sotto le stelle per godere dello skyline più bello di Palermo. Dopo una piccolissima pausa torna Rooftop sound, la rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

Gli appuntamenti della rassegna proseguono con Michele Collura. Il nuovo dj-set è in programma venerdì 18 novembre a partire dalle ore 19.30. Classe 1978, Collura inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica underground alla fine degli anni ‘90, suonando agli aperitivi più in voga di Palermo. Cresce a pane, rock & roll e disco anni ’70 e ‘80, cosa che influenza inevitabilmente i suoi dj-set che, tuttavia, vengono sempre riadattati in chiave moderna. Dj eclettico, è un vero appassionato e cultore della musica, rappresentando per la città di Palermo una delle massime espressioni della deep house, classic house e 70-80’s classics re-edit.

Per partecipare agli eventi di Rooftop sound è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.