Rooftop sound, al Seven ecco la musica house di Luigi Anello e Francesco Saporita

Vinili sotto le stelle godendo dello skyline più bello di Palermo. È questo lo spirito di Rooftop sound, la nuova rassegna pensata dal Seven, il ristorante dell'Hotel Ambasciatori al civico 111 di via Roma, che grazie alle terrazze che si affacciano sui tetti del centro storico sono un richiamo imperdibile per i turisti.

Eccezionalmente di giovedì, il 13 ottobre a partire dalle ore 19.30, tocca a Luigi Anello e Francesco Saporita. Icona del night clubbing palermitano il primo, enfant prodige il secondo, hanno trovato insieme la quadra del successo. Anello inizia per hobby a mixare e a 18 anni è già in sella alle consolle delle discoteche più rinomate della Sicilia. Dj eclettico in continua evoluzione musicale, propone musica house di ogni genere, in particolare disco, funky, groove, jackin' house, deep house ed elettronica.

Saporita, invece, inizia la sua carriera come dj a 14anni. Si fa strada giocando nei club più noti della sua città. Nel 2009 crea il progetto musicale "Revenge MP". L'anno successivo è dj resident di "Inside organization", con la quale inizia a curare i set di apertura di molti grandi artisti. Per partecipare agli eventi di Rooftop sound è necessaria la prenotazione che può essere fatta mandando una mail a sevenrestaurant@ambasciatorihotelpalermo.com.