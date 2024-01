Rock on Christmas, i fratelli Cirrone in concerto al Teatro Jolly

Rock On Christmas è l'evento musicale che vede protagonista la band dei fratelli Cirrone esibirsi in un concerto all'insegna della musica rock internazionale. L'evento è promosso dal Comune di Palermo ed inserito nell'ambito delle manifestazioni per le festività natalizie. Si svolgerà sabato 6 gennaio, alle ore 18.30 e 21.30, presso il Teatro Jolly (Via Costantino Domenico 54/56 Palermo). L'ingresso è libero, sino ad esaurimento posti.



Si tratta di una grande “Festa” all'insegna della musica Rock capitanata dai fratelli Alessandro, Bruno e Mirko Cirrone, con la collaborazione di Roberto Giammanco alla batteria. La band, reduce da grandi esperienze di successo in ambito nazionale ed internazionale, ritorna a suonare per la città di Palermo con un grande concerto rivolto ad un pubblico di tutte le età. Si tratta di uno spettacolo energico e coinvolgente dedicato allo spirito natalizio, un concerto che ha come perno la musica rock internazionale intesa come vera forma di Cultura, momento di svago, solidarietà ed aggregazione.



Lo spettacolo ha una durata di circa due ore. La band CIRRONE si esibirà in una performance di brani originali estratti dai loro lavori discografici e delle intramontabili canzoni delle band che hanno segnato la storia della musica internazionale. Il coinvolgimento degli spettatori è uno degli aspetti principali su cui ruota l'intero spettacolo. Infatti il pubblico verrà coinvolto a cantare insieme alla band in diversi momenti dello spettacolo. L'atmosfera natalizia sarà enfatizzata anche da classici del Natale della musica pop-rock.



Molti dei brani proposti si rifanno al famoso genere Mash Up, un vero è proprio mix musicale che fonde, all'interno dello stesso brano, anche parti di canzoni di altre band storiche, in modo inaspettato e con grande gusto musicale. Le intramontabili melodie dei classici del rock sono dunque “miscelate” con parti estrapolate da brani dei Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, AC/DC, David Bowie, Rolling Stones, Queen e tanti altri. La sorpresa e la curiosità del pubblico presente sarà continuamente stimolata mantenendo alto il livello di energia e partecipazione.



Rock around Christmas è un evento rivolto anche ai più giovani. La formazione dei Cirrone si è recentemente esibita in decine di concerti rivolti agli studenti delle scuole superiori di Palermo, siciliane e prossimamente anche in quelle inglesi. Soltanto nell'ultimo anno circa 25.000 studenti hanno partecipato agli spettacoli musicali nei teatri per assistere ai concerti della band palermitana. Un grande successo per un progetto culturale che ha portato il Rock nelle scuole di Palermo e non solo. Dunque uno spettacolo musicale rivolto anche ai ragazzi della nostra città.