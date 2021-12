Rock’n’rol! Fine settimana vintage sulle note di Elvis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Greasy George & The Skinnies tornano in città con il loro rock'n'roll, più scatenati che mai, e lo fanno in grande stile in un fine settimana che farà ballare i palermitani sulle note dei più celebri successi americani degli anni 50! Il quintetto palermitano si esibirà infatti in una doppia data: • Venerdì 17 dicembre, ore 21.00, nella cornice rock del Bowling & Games di Via La Malfa 81 • Domenica 19 dicembre, ore 21.00 nel contesto rustico e vivace del Bar Farm di via Pertini 1990 Preparatevi a scatenarvi in pista tra una partita di bowling e una pinta di birra o nella cornice rustica offerta del “Bosco di Tommy” che ospita il Bar Farm, vera e propria fattoria, con tanto di animaletti, nel cuore della città.

Il quintetto palermitano suona un rock’n’roll energico e ballabile con incursioni nel country e nel blues, proponendo le canzoni dei più noti interpreti di questi generi come Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Buddy Holly, Gene Vincent, Buddy Holly, Hank Williams, Chuck Berry e tanti altri. Per le esibizioni sotto le feste, inoltre, gli Skinnies hanno in serbo una sorpresa a tema natalizio per i loro fan più sfegatati! La band, che dal 2009 calca i palchi di locali rock e vintage di Palermo e provincia è composta da: Giorgio “Greasy George” La Rosa (voce) Alessandro “Slim Alek” Messina (chitarra e voce), Alessandro “Maddy Barber” Montaperto (basso e voce) Riccardo “Little Richard” Magnesia (piano e organo) Manfredi “Smokey Chris” Crisà (batteria).