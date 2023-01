Rock n' roll & blues a tutta birra con gli Euphorica, live al Minas Tirith irish pub

Gli Euphorica tornano il 27 gennaio al Minas Tirith per coinvolgervi con una miscellanea dei più famosi brani rock e blues del millennio! Spazio dunque all'ascolto di Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Janis Joplin, Ac Dc, ma anche alle più ballabili songs dei Blues Brothers, Elvis, Chuck Berry, Queen con qualche incursione nel godereccio rock'n'roll e twist italiano degli anni '60-70. Non mancheranno momenti di grande interazione della band col pubblico, la cui serata sarà allietata dall'offerta All you can drink di bionda alla spina del Minas, (10€ fino ad esaurimento scorte). Start live ore 21,30.

