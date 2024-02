Rock n' roll & blues con gli Euphorica, concerto live al Minas tirith irish pub

Dopo una lunga pausa, gli Euphorica tornano al Minas Tirith, con tutta la loro allegria e la potenza del rock n'roll! In scaletta, oltre i classici del rock e blues anni 60-70, tra ballate e ballabili, proporranno per questo "return to the stage", alcune pietre miliari dei Pink Floyd e Deep Purple. A seguire, in scaletta, le cover dei Led Zeppelin, Beatles, Chuck Berry, Queen, Blues Brothers, e tanti altri miti del rock n' roll ballabile, e qualche rivisitazione del vintage italiano di Mina, Battisti, Ferrer, Rino Gaetano, per una serata all'insegna della buona musica e del divertimento.