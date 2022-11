Il rock n' roll & blues degli anni '60 e '70 con gli Euphorica: il live all'Arco Antico

Gli Euphorica tornano all'Arco Antico per un live adrenalinico. La band vi coinvolgerà, attraverso i più grandi successi rock e blues del secolo. Un tributo alle più trascinanti band che hanno ispirato intere generazioni e movimenti culturali. Si va dal rock n' roll di Elvis, all'hard rock dei Led Zeppelin, dalle ballad di Creedence e Pink Floyd al beat dei Beatles, passando per il R&B dei Blues Brothers e dei Rolling Stones, il blues graffiato dei Doors e di Janis Joplin, qualche incursione nel twist italiano, e tanto altro ancora...per una serata "euforica", con un repertorio in grado di accontentare ogni fascia di età. All'Arco Antico potrete scegliere tra la formula apericena con ricchi taglieri e drink, o alla carta.