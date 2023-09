Rocche, grifoni e rifugi: le rocche del Crasto e le sue meraviglie

Le rocche del Crasto e le sue meraviglie in un'escursione.

Itinerario: Portella Gazzana-Pizzo Corvo-Rifugio del Sole

Natura del sentiero: pista forestale, mulattiera

Classificazione: E (escursionistico)

Difficoltà: media

Età minima consigliata: 12 anni

Lunghezza totale percorso: 8 km

Quota minima: 980 m

Quota massima: 1220 m

Tratta in ascesa: 240 m

Durata: 3 ore (soste escluse)

Descrizione del percorso

Il nostro girovagare per la Sicilia ci porta questa volta su una “propaggine” del parco dei Nebrodi, le famose Rocche del Crasto. Ci troviamo nella zona Nord-occidentale del Parco tra i comuni di Alcara Li Fusi e Longi. Il Parco dei Nebrodi, con i suoi 86.000 ettari, è la più grande area naturale protetta della Sicilia. Il territorio del parco racchiude al suo interno ben 24 comuni di cui 19 nella provincia di Messina, 3 nella provincia di Catania e 2 nella provincia di Enna. Insieme alle Madonie e Peloritani sono la “continuazione” sicula degli Appennini.

I Nebrodi sono uno scrigno di biodiversità come pochi, dai suoi 1847 m s.l.m di monte Soro fino al mare. Qui possiamo trovare le faggete e laghi, profonde gole scavata da torrenti a placide sorgenti d’acqua fresca. Come accennato in precedenza questa escursione si allontana dalle mete più conosciute dei Nebrodi, ma ci sposteremo sul massiccio dolomitico delle Rocche del Crasto. Le Rocche sono una formazione rocciosa che ha origine durante l’era Mesozoica (da 250 a 65 milioni di anni fa) ed è prevalentemente dolomia.

Il punto di partenza di questa escursione sarà Portella Gazzana. Da lì imboccheremo la strada forestale che ci porterà in cima all’altopiano roccioso fino al nostro punto di arrivo, il rifugio del Sole, una antica casa privata dove il proprietario accoglie gli escursionisti.

La salita all’altipiano ci permetterà di osservare i panorami che ci circondano, dal vallone del torrente Rosmarino all’imponente vista di Monte Soro circondato da boschi. Potremo osservare la vegetazione arbustiva tipica della macchia d’alta quota. Ovviamente non tralasciamo l’aspetto faunistico della nostra escursione, in quanto non sarà difficile osservare il volo dei Grifoni (Gyps Fulvus) sulle nostre teste. Infatti i grifoni nidificano sulle scoscese pareti delle Rocche sopra l’abitato di Alcara Li fusi, dove è ancora presente il carnaio per la loro alimentazione. Se saremo fortunati sarà possibile osservare anche il volo della aquile reali, infatti una coppia di questo rarissimo rapace nidifica sulla Rocca Calanna. Quindi, mi raccomando, non dimenticate il binocolo. Rientrati a Portella Gazzana, ci sposteremo nell’abitato di Alcara Li Fusi per visitare il carnaio e successivamente faremo rientro a casa.

Come partecipare

L'appuntamento è previsto per domenica 24 settembre alle ore 08.00 Via Brasa di fronte all’ingresso della cittadella universitaria, con partenza non oltre le 8.30. Per confermare la partecipazione compilare il form al seguente link o contattate la Guida entro le 13 del giorno precedente.

L'escursione è adatta a persone a partire dagli 12 anni, purché senza gravi problemi locomotori o fisici; i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne fa le veci. Per la lunghezza dei percorsi e le condizioni accidentate di alcuni tratti si sconsiglia comunque la partecipazione a bambini non in grado di muoversi da soli in sicurezza.

Quota di partecipazione

€ 10 per gli adulti

€ 7 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni

Abbigliamento e attrezzatura

- scarpe da trekking (obbligatorie)

- giacca antipioggia/antivento

- scorta d'acqua di almeno 2 lt.

- cappello

- occhiali da sole

- binocolo

Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, ma comodo per le diverse condizioni meteorologiche che potrebbero presentarsi durante la giornata. Un abbigliamento a strati è la soluzione ottimale per qualsiasi condizione.

Informazione utile

L'escursione potrà essere annullata per cattive condizioni meteorologiche entro le ore 18 del sabato; in tal caso tutti coloro i quali hanno già dato la propria adesione verranno avvertiti via mail, sms o telefonicamente. L’escursione potrà essere anche annullata in caso di allerta meteo arancione o rossa emanata dalla protezione civile. Per maggiori informazioni e iscrizioni non esitate a contattare la Guida Aurelio Cibien.