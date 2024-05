Mostra fotografica "New York City - Urban Snapshot" a Casteldaccia

La mostra fotografica "New York City | Urban Snapshot" di Roberto Sardina offre un'emozionante esplorazione della vita urbana nella metropoli. Presentando due installazioni distintive, la mostra trasporta gli spettatori in un viaggio affascinante attraverso le strade e le piazze di questa città iconica. Le immagini catturano l'energia travolgente di Times Square, l'atmosfera vivace della “Subway”, la maestosità del fiume Hudson e l'eleganza senza tempo della Fifth Avenue. La prima installazione della mostra è un omaggio al tradizionale carretto siciliano. Durante l'intera esposizione, gli spettatori avranno l'opportunità di ammirare l’iconico carretto, lungamente sognato e amorevolmente curato da Giuseppe Aiello, suo orgoglioso proprietario. Dipinto con maestria dal maestro Bruno Caruso e dai fratelli Ducato di Bagheria, il carretto ha preso parte, insieme ad altri sei carretti, alla parata Columbus Day di New York City dell'ottobre del 2023. Attraverso l’obiettivo questo simbolo culturale si anima, portando gli osservatori in un suggestivo viaggio attraverso la Sicilia e la sua affascinante fusione con l'energica atmosfera newyorkese. Nella seconda installazione, Roberto Sardina ha fatto una scelta artistica significativa: fotografare New York City in bianco e nero. Questa decisione non è casuale, ma piuttosto mira a enfatizzare l'essenza intrinseca della città attraverso la sua semplicità e la sua complessità. Il bianco e nero, con la sua gamma tonale ridotta, permette di concentrarsi sulle forme, le linee e le geometrie che compongono il tessuto urbano di New York.

Rimuovendo il colore, l'attenzione dello spettatore è catturata dalle strutture architettoniche, dai dettagli urbani e dalle composizioni visive, senza interferenze. In un contesto urbano come New York, dove l'architettura e la geometria giocano un ruolo centrale nella definizione del paesaggio urbano, la scelta del bianco e nero consente di mettere in risalto queste caratteristiche distintive. Le immagini diventano così studi di forme e pattern, evidenziando la bellezza e l'ordine nascosti dietro la frenesia della vita cittadina. Il bianco e nero conferisce alle fotografie un senso di atemporalità e universalità, trasportando gli osservatori in un mondo senza tempo, dove le geometrie della città assumono un significato universale e intrinseco, permettendo di esplorare in profondità l'anima e la struttura della metropoli, trasformando le immagini in studi poetici sulla vita urbana. Tutte le opere e le installazioni esposte sono il risultato della visione creativa di Roberto Sardina, fotografo freelance con una vasta esperienza nella fotografia d'interni, paesaggistica e reportage di progetti scientifici. La sua sensibilità artistica si ritrova in ogni immagine, trasmettendo la sua visione della bellezza e dell'essenza unica di New York City. Il connubio tra il luogo dell'installazione, le "Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia", e la città di New York si riflette nell'intersezione tra la tradizione e l'innovazione. Le cantine, radicate nella storia e nella cultura della Sicilia, portano con sé secoli di tradizione vinicola e artigianale. Questo legame con la terra e la sua eredità, simboleggiato dal carretto siciliano, si mescola armoniosamente con lo spirito dinamico e cosmopolita di New York, una città che celebra la diversità e l'eccellenza in ogni sua forma.