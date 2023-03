Verso La via dei librai, nelle librerie sette appuntamenti prima dell'inizio della rassegna

Tra un mese esatto scatta l’ottava edizione de La via dei librai. Al Cassaro si lavora già per gli allestimenti per librai ed editori lungo via Vittorio Emanuele e per la dislocazione delle Isole letterarie che saranno in funzione dal 20 al 25 aprile. Queste prossime quattro settimane, oltre che dal lavoro organizzativo, saranno segnate dagli appuntamenti dell’“Itinerario delle librerie verso la Via dei Librai” che l’anno scorso aveva concluso il percorso post settima edizione con eventi a Mondello, Sperone e Brancaccio in città e a Caccamo e Partinico in provincia.

“La Via dei Librai si è data l’obiettivo di consolidare l’impegno per la promozione della lettura attraverso una intensa e costante collaborazione con i librai nel territorio della città. Su questa linea già dal 2022 è nato un “Itinerario” che intende condurre i lettori e i non lettori a visitare direttamente alcune delle librerie più attive”, dichiarano Giulio Pirrotta e Maurizio Zacco, del Comitato organizzativo. “Adesso si riparte, dunque, dalle librerie cittadine che saranno protagoniste anche sul Cassaro, ma che nel frattempo hanno organizzato alcune presentazioni tra marzo e aprile facendo ripartire il percorso de “La Via dei Librai per Palermo”.

Si tratta di sette appuntamenti che saranno aperti domenica 26 marzo all’enoteca letteraria Prospero di via Marche con la presentazione alle 18 di “Cieli in fiamme”, ospiti Mattia Insolia e Stefano De Luca. Martedì 28 marzo si prosegue con la libreria Mondadori Point di via Mariano Stabile che presenta, in piazzetta Bagnasco alle ore 18, Domenico Michelon, autore di “Palermo al tempo dei Borbone”, intervistato da Adriana Chirco. Giovedì 30 marzo, invece, alla Libreria Vaccaro in via Brasa, alle 17, l’appuntamento è per le novità destinate ai più giovani e in particolare ai bambini.

Quindi dopo le vacanze di Pasqua si riprende il 12 aprile con un doppio appuntamento: alla libreria Macaione di via Marchese di Villabianca, dove alle 17,30 Barbara De Luca presenta il “Doblò che arrivò dalla luna”; alle 18 ancora in piazzetta Bagnasco, la libreria Mondadori Point di via Mariano Stabile presenta il libro dell’economista Vittorio Emanuele Parsi “Il posto della guerra. Il posto della libertà” alla presenza dell’autore. Mercoledì 13 aprile tocca alla libreria Modus Vivendi di via Quintino Sella, dove alle 18 Marina Dotti e Giovanni Merlino presentano un “Uomo fortunato”. Chiude il ciclo dell’Itinerario delle Librerie verso La via di librai, road to Cassaro, il secondo appuntamento da Prospero: domenica 16 aprile Benedetta Palmieri e Francesca Zambito saranno alle 18 all’enoteca letteraria per parlare di “Emersione”.