Dai Road Runners ai dj di Radio Time, il ritorno della musica dance più scanzonata al Dorian

Il ritorno della musica dance più scanzonata per chiudere al meglio la settimana. I Road Runners tornano a esibirsi il 2 febbraio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. Si potrà scegliere tra l’apericena a 25 euro con drink o il menù pizza (antipasto, pizza e drink) sempre a 25 euro. Dopo cena ingresso con consumazione obbligatoria. Alle 22 sarà tempo del sound dei Road Runners capitanati da Giampiero Militello. In scaletta? Un po’ di tutto, basta che sia buono per essere ballato, dai Black Eyed peas a Raffaella Carrà. Seguirà il dj set con Fabio Flesca e Alex Pavone. Per prenotare un tavolo andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.