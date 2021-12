Il meglio della musica caraibica e cubana, il ritorno dei Las Congas al Miles Davis Jazz club

Un gradito ritorno sulle scene di una band con oltre 2 anni di carriera. I Las Congas suonano il 16 dicembre alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.



Sul palco: Daniele Taormina alla voce e alla chitarra, Enrico Taormina alle congas , Egidio Di Bartolo alla campana e al bongo, Franco La Rosa Bajo, Samuele Davi alla tromba e Massimo De Maria alla chitarra solista.



In scaletta tutto il meglio della musica cubana e caraibica. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione. Il contributo per assistere al concerto è 3 euro, oltre la consumazione.



Per prenotare un tavolo basta telefonare dopo le 17,30 allo 0915085991.