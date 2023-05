Sostituzione infissi: risparmiare con le agevolazioni fiscali

È indubbio che, nella maggior parte dei progetti di ristrutturazione, gli infissi costituiscano una grande spesa per i proprietari di casa. E non solo per una mera funzionalità estetica: degli infissi nuovi, moderni, ad alta capacità di coibentazione, aiutano a mantenere la temperatura interna dell’appartamento e a risparmiare sulla spesa elettrica, nonché a contribuire all’isolamento acustico dell’abitazione, necessario in zone particolarmente affollate.

Negli ultimi anni, grazie a diversi finanziamenti pubblici, sostituire gli infissi di finestre e portefinestre è diventato meno oneroso per le famiglie. Sono infatti diverse le soluzioni che si possono adottare per cambiare i serramenti ammortizzando i costi con diverse modalità.



Fortezzza, azienda con una lunghissima esperienza nella distribuzione e installazione di infissi a Palermo, con la sua nuova divisione Infissi Fortezzza, propone ben due soluzioni che consentono non solo di rateizzare la spesa senza interessi, ma anche di recuperare fino alla metà dell’importo speso. Vediamo come.

La prima forma di agevolazione proposta è il finanziamento a tasso zero. Si può scegliere se rateizzare l’intero importo o una sola parte del totale, in base al budget e alle disponibilità del momento. In questo modo sostituire gli infissi non diventa un’impresa impossibile, e si può aumentare il valore dell’appartamento e la sua classe energetica, anche in vista di una vendita futura.



La seconda agevolazione prevede un finanziamento di metà importo a 120 mesi; la prima metà viene quindi versata all’acquisto, mentre la seconda parte può essere corrisposta in rate più basse fino a 10 anni che vengono, al contempo, compensate dal rimborso IRPEF.

Altre modalità di finanziamento possono essere concordate direttamente con i consulenti di Infissi Fortezzza, che sapranno venire incontro alle singole esigenze dei clienti. Lo showroom, in via Camillo Randazzo, 8 a Palermo, è aperto dal lunedì al sabato con una ricca esposizione di modelli di infissi in PVC, alluminio taglio termico, legno, legno-alluminio e alluminio-legno.