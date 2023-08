"Ripuliamo Mondello": trenta volontari raccolgono i rifiuti dal lungomare

“Sinceramente vorremmo fare qualcosa, per smettere di lasciare casa nostra per cercarla fuori”. Sono le parole di Ernesto Galici, 22 anni, fondatore della nascente associazione giovanile “Our home” volta alla solidarietà, all’ambientalismo e al miglioramento comunitario, palermitano e non.

Con una trentina di altri volontari, venerdì 4 agosto, si svolgerà presso la spiaggia di Mondello un’attività di pulizia del suo lungomare, a partire dalle ore 19. Al termine l’ente locale Rap provvederà al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti racimolati, in base alla rispettiva regolamentazione.

L’idea, nata da una semplice passeggiata, ha fatto crescere l’iniziativa raggiungendo anche i ragazzi del club Rotaract Libertà, che parteciperanno numerosi, guidati dal loro club padrino: il Rotary Palermo Libertà. Inoltre, anche il Comune e la Regione hanno dato il loro appoggio, per un pomeriggio volto all’educazione ambientale, alla protezione e al ripristino delle nostre risorse costiere e marine.

“È stato rincuorante scoprire che non eravamo soli”; a sposare la causa infatti, si sono aggiunti anche il gruppo di promozione sociale “Aps Le ali della libertà” e il Lions Club di Palermo. Si procede ora insieme per raccogliere i rifiuti più fantasiosi, che ormai è abitudine abbandonare quotidianamente sulla costa. Ma per rompere questo ciclo tornerà utile solo il ri-ciclo, la pulizia e il rispetto per la propria terra; per far sì che giornate così diventino solo un lontano ricordo.