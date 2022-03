Ripresa e resilienza, il ruolo della formazione al centro di un convegno alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia

"Ripresa e Resilienza: il ruolo della Formazione per dare un futuro al Paese". La formazione interamente finanziata, quindi gratuita, finalizzata alla crescita professionale e culturale dei lavoratori dipendenti, riveste e rivestirà in futuro un'importanza sempre più strategica per la crescita e la competitività di aziende e soggetti del terzo settore. A moderare l'evento - organizzato in partenariato da Diesse Group con Fonder, Agidae, Fism e Uneba - ci sarà Davide Serughetti, amministratore DiEsse Group.



Al convegno, che si terrà venerdì 1 aprile 2022 presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, in corso Vittorio Emanuele 463, a Palermo, interverranno: Dario Cangelosi, presidente regionale Federazione italiana scuola materne; Santo Nicosia, vicepresidente nazionale e presidente regionale Uneba; monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e delegato Cesi per educazione cattolica, scuola ed università; Roberto Lagalla, già rettore Unipa; padre Francesco Ciccimarra, presidente Associazione gestori istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica; Nicola Galotta, direttore del Fondo degli enti religiosi; Giacomo Siragusa, componente della commissione regionale Pnrr-Assoimpresa; Loredana Bruno, componente della Commissione regionale Pnrr.