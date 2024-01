Ripensiamo l’autonomia senza acronimi, la conferenza finale all'Arci Tavola Tonda

Mai l’Europa, in tutta la sua lunga storia, ha conosciuto un’immigrazione di pionier? minorenni, aperta al mondo e ignara delle proprie mete, nativa digitale e plurilingue, di tradizione religiosa ma non bigotta, informata della propria storia politica e civile e insieme attenta ai cambiamenti. La varietà dei loro profili viene assimilata nell’unica definizione di minori stranieri non accompagnati (Msna) che - seppure così utile per garantire tutele, protezione e accompagnamento - consente di vedere solo una parte della questione.



#Civilhood ha realizzato percorsi formativi rivolti a operatori dell’accoglienza e programmi interculturali di partecipazione attiva e orientamento al lavoro rivolti a giovani autoctoni e neo arrivati. Vogliamo promuovere nuove riflessioni sui percorsi di autonomia di minori stranieri arrivati soli e neo-maggiorenni, partendo dal presupposto che è inadeguata una distinzione tra le due fasce d'età senza considerare il processo di crescita, le differenze culturali e sociali che riguardano tale processo nonché le vulnerabilità a cui queste persone si trovano esposte.

Condivideremo le esperienze concrete emerse con le attività di Civilhood durante la conferenza finale, che si terrà venerdì 19 gennaio, dalle 16.30 alle 21.00, presso Arci Tavola Tonda. Particolare attenzione sarà data al lavoro di chi opera in questi percorsi, inteso come strumento chiave di accompagnamento all’autonomia, concentrandosi sulla dimensione sociale-relazionale e lavorativa. Per iscriverti all’evento, registrati compilando il modulo. La partecipazione è gratuita.