"Rigenerare comunità", a Balestrate dialogo tra Leoluca Orlando e Moni Ovadia

Leoluca Orlando e Moni Ovadia dialogano sul tema della rigenerazione urbana, dello sviluppo sostenibile e della promozione dell’Isola. L’ex sindaco di Palermo e l’artista di fama internazionale saranno protagonisti di un momento di confronto e arricchimento culturale che si terrà a Balestrate nell’ambito del ciclo di appuntamenti organizzati dalla cooperativa di comunità Terre delle Balestrate.

L’evento è fissato per venerdì 16 giugno dalle 19 in via Meli presso l’Enoteca Galante. Ingresso libero, è preferibile la prenotazione. Il cartellone di appuntamenti, iniziato venerdì scorso con il dialogo tra Gianni Silvestrini, esperto di energie rinnovabili, e l'ingegnere Maria Laura Spagnolo, ceo di Lemon Sistemi, proseguirà il prossimo 30 giugno con un evento di tre giorni dedicato al mondo del vino.

Sarà presente Vittorio Lo Jacono, autore del volume "La storia del Marsala, dai mercanti inglesi ad oggi" e sarà aperto eccezionalmente l'antico baglio di John Woodhouse, inventore del Marsala. La cooperativa, nata lo scorso marzo, conta già circa 40 soci e ha avviato una serie di attività di rigenerazione urbana, per recuperare la storia del territorio e renderla fruibile attraverso tour esperienziali e visite guidate, promuovendo le eccellenze del comprensorio sotto un unico marchio a vantaggio di tutto il tessuto produttivo.