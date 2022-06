Montelepre fa un tuffo nel passato: in scena la rievocazione storica de “I Ventimiglia”

Domenica Montelepre si trasformerà in un borgo medievale con atmosfere di altri tempi. Il 26 giugno, infatti, a partire dalle 17, in paese andrà in scena la rievocazione storica de “I Ventimiglia” che regalerà ai visitatori un vero e proprio tuffo nel passato.

L’omonima associazione presieduta da Zenap Chaudry ridarà vita al vescovo di Monreale Giovanni Ventimiglia, al suo casato nobiliare a cui appartenne l’allora feudo di Munchilebbi e a tutti i personaggi storici che passarono dalla quattrocentesca Torre Ventimiglia, imponente fortilizio che l’alto prelato vi fece edificare con il benestare del Re Alfonso V di Aragona detto il magnanime, per la peculiare posizione geografica del feudo finalizzato a consolidare la giurisdizione vescovile in un'area nodale al confine tra la feudalità laica e il regio demanio.

Sarà come entrare nella sceneggiatura di un film storico tra figuranti che in costumi d’epoca attraverseranno il cuore urbano della cittadina e danzeranno nelle piazze principali tra falconieri, mangiatori di fuoco, giocolieri, trampolieri, narratori, tammurinari e sbandieratori. Al gruppo storico dei Ventimiglia se ne uniranno molti altri provenienti da tutta la Sicilia come quello del San Gregorio di Catania, il contessa Adelasia di Aidone, quello di Piazza Armerina, il corteo storico di Santa Rita e quello del centro studi Castelvetrano-Selinunte.

Tra i personaggi di spicco rappresentati dal gruppo storico de I Ventimiglia, oltre a quelli già mensionati, la moglie del Re Alfonso V, Maria di Castiglia del casato di Trastámara, la Badessa Maria De Alaymo, Isabella Ventimiglia, cugina dell’arcivescovo di Monreale, Ludovico Vernagallo che fu l’amante della Baronessa di Carini Laura Lanza di Trabia uccisa dal padre proprio per l’adulterio commesso, Pietro Formica, i casati di Opezinghis e dei Bellacera.

Il gruppo dei Ventimiglia, recentemente costituito dall’omonima associazione legata alla Federazione Identità Storica, è composto da circa cinquanta persone che indosseranno pregevoli costumi d’epoca confezionati artigianalmente.

Il corteo partirà dalla parte alta di corso Castrenze Di Bella, sfruttando per l’uscita un’imponente gradinata e un arco regale. Scenderà lungo il percorso sostando in diverse aree e piazze per le suggestive esibizioni dei giocolieri e le coreografie di Rosaria Aldesino. Infine raggiungerà piazza Ventimiglia dove verrà allestito un banchetto reale per tutti i figuranti. Per i visitatori anche la possibilità di visitare l’omonima Torre Ventimiglia e il suo museo etno-antropologico.

Uno spettacolo a cielo aperto con numerose attrattive per riscoprire le origini di Montelepre, valorizzandone gli aspetti folkloristici, letterari, storici ed antropologici della tradizione popolare.

L’evento sarà anticipato da un convegno che si terrà sabato 18 giugno alle 18 nella storica Torre Ventimiglia. Illustri relatori, tra cui lo storico Giovanni Filingeri, rievocheranno gli avvenimenti dell’antico feudo di Munchilebbi e del monumentale edificio che ospiterà questo momento di approfondimento legato all’appuntamento in programma il 26 giugno.

Al convegno, oltre alla presidente dell’associazione de I Ventimiglia Zenap Chaudry, saranno presenti tra gli altri il sindaco Giuseppe Terranova, l’assessore al Turismo Giusy Ciulla, il Presidente del Consiglio Comunale Giusy Sapienza, il Presidente della Federazione Identità Storica Johnny La Grua e il presidente del Consiglio Comunale di Monreale Marco Intravaia. Sia il convegno che la Rievocazione Storica dei Ventimiglia sono stati organizzati dall’omonima associazione con il supporto della Regione Sicilia e il patrocinio del comune di Montelepre.