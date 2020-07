Orlando, Rinaldo, Angelica e i pupi: ripartono gli spettacoli del Museo delle Marionette

Sono stati chiusi nella loro casa come tutti noi, ma ora - dopo cinque mesi di lockdown - è arrivato il momento per pupi e marionette di tornare alla ribalta. In scena per gli spettacoli e nelle sale esposti in bella mostra, finalmente li si rivede dal vivo.

Il Museo internazionale delle marionette riapre le porte sabato 1 agosto nell'ambito del festival RestArt, promosso dagli Amici dei Musei Siciliani e da Digitrend, dalle 19 alle 24. Alle 19 sarà possibile assistere allo spettacolo di opera dei pupi “La battaglia di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica”, della compagnia Brigliadoro. Dalle 20 alle 24 si potrà invece visitare il museo con ingressi contingentati di massimo 15 persone ogni 30 minuti. In ottemperanza alle norme anticovid, tutti coloro che avranno accesso al museo dovranno essere muniti di mascherina e saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea. Info e prenotazioni: www.restartpalermo.it.

“Siamo felici di potere riaccogliere i nostri ospiti in un luogo sanificato e sicuro. Quello di sabato, con Restart - sottolinea il direttore del Museo delle Marionette, Rosario Perricone - è solo il primo degli appuntamenti di questa estate. Già a partire dal 2 agosto, il museo riprenderà ad accogliere i visitatori con i normali giorni di apertura, domenica e il lunedì dalle 10 alle 14 e dal martedì al sabato dalle 10 alle 18. Grazie alle attività portate avanti della Rete italiana di organismi per la tutela, promozione e valorizzazione dell'opera dei pupi siciliani, che coinvolge 12 compagnie in tutta la Sicilia, di cui siamo promotori e referenti, abbiamo un ricco calendario condiviso con le compagnie che accompagnerà residenti e turisti che avranno la possibilità di vedere almeno uno spettacolo al giorno per tutto il mese di agosto. Siamo felici di riaccogliervi e vi aspettiamo numerosi”.

Il programma degli spettacoli di agosto