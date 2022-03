Barbecue, musica e spettacoli all'aperto: grande festa a Ballarò per la riapertura di Moltivolti

Il ristorante simbolo di Ballarò grazie al sostegno di un'ampia rete solidale riapre i battenti a soli sessantatré giorni dall'incendio che ha devastato la struttura. Domenica 3 aprile dalle ore 10 del mattino fino a tarda sera è prevista una grande festa che coinvolgerà l'intero quartiere.

Musica e spettacoli all'aperto animeranno Piazza Santa Chiara mentre nella vicina Piazzetta Sette Fate il cuoco Shapoor e la sua famiglia, recentemente arrivata a Palermo grazie allo sforzo comune di tanti sostenitori, offriranno un barbecue afghano per festeggiare la riapertura del ristorante e l'arrivo della primavera.

Durante la giornata si potrà tornare a gustare i piatti del ristorante e visitare il nuovo spazio. Moltivolti si arricchisce infatti di nuovi allestimenti che puntano ad un minore impatto ambientale attraverso la scelta di arredi più sostenibili ma anche ad un maggior efficientamento energetico. Sulle pareti sarà invece protagonista la mostra fotografica 'Ventivolti' omaggio di Giovanni Franco, Salvo Gravano, Igor Petyx e Marcello Troisi quattro noti fotografi palermitani che attraverso la propria sensibilità hanno voluto incastrare un mosaico di vite, cristallizzate nel loro scorrere, da donare per la riapertura di Moltivolti.

Inoltre quattro grandi interventi a parete saranno protagonisti del restyling del locale, mettendo al centro del racconto il senso di comunità. Una squadra di cinque artisti, composta da Igor Scalisi Palminteri, Francesco de Grandi, Gabriella Ciancimino e Laura Pitingaro, è al lavoro per rendere ancora più bello, inclusivo e colorato lo spazio di Moltivolti.

Il programma

Si parte già dalle 10 del mattino con l'apertura simbolica delle porte del ristorante. Durante la mattinata sarà inoltre possibile visitare la terrazza di SopraMoltivolti, la guest house al terzo piano dello stesso stabile del ristorante e godere del panorama delle cupole di Ballarò. (Ingresso Piazzetta Sette Fate). Sarà poi la volta dell'inaugurazione della mostra "Ventivolti" e l'inizio delle attività musicali che si protrarranno per tutto il giorno con i concerti di Two Giants live, Rakija Bomba Trio, Joker Smoker e Dj 4raro.

Dalle 12.30 grande barbecue afghano in piazzetta Sette Fate a cura della famiglia di Shapoor dove verrà distribuito agnello e sfincione. Il ristorante sarà invece aperto a pranzo e a cena con uno speciale menù di primavera pensato dallo chef Antonio Campo, dove i piatti tradizionali di Moltivolti, come il Mafè e il Cous Cous di pesce, incontrano i fritti tipici del mercato, sarde allinguate, baccalà e panelle, e sposano gli ingredienti della primavera come le fave e i finocchi.

L'appuntamento per tutti e tutte è il tre Aprile dalle dieci del mattino fino alla sera, tra piazza Santa Chiara e Moltivolti, dove per un'intera giornata si potrà fare festa intrattenendosi con musica dal vivo all'aperto, deliziarsi con il barbecue afghano curato da Shapoor, ordinare un piatto dal rinnovato menù, bere un bicchiere in compagnia e godere di tutto il calore e l'affetto della comunità di Ballarò.

10: riapertura delle porte

10.30: apertura terrazza Sopra Moltivolti

12: inaugurazione mostra "Venti Volti"

dalle 12.30 alle 16: pranzo

12.30: distribuzione agnello e sfincione a cura della famiglia di Shapoor

13: Two Giants live in piazza Santa Chiara

17: Rakija Bomba Trio live in piazza Santa Chiara

19: Joker Smoker live in piazza Santa Chiara

dalle 19.30 alle 23: cena

21: Dj 4raro