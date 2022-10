Rock, pop, blues e cocktail: il Dorian riapre con la musica dei Treephase

Riapre il luogo di intrattenimento di Palermo con il palco più grande e attrezzato della città.



Al via venerdì 28 ottobre con i Treephase la nuova stagione del Dorian ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro.



Alle 22 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento.



Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al 3807980615 o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.