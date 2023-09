Il meglio della musica dagli anni Settanta a oggi, riapertura del Dorian in compagnia dei Prostix

Riapre il luogo di intrattenimento di Palermo con il palco più grande e attrezzato della città. Al via venerdì 22 settembre nel baglio esterno la nuova stagione del Dorian ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro o il menù pizza. Alle 22 saliranno sul palco i Prostix. In scaletta brani dagli anni Settanta a oggi. Seguiranno le selezioni musicali di Luca Esposito. Per prenotare un tavolo andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.